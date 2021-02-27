صندوق النقد يطالب تونس بخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي

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في بيان نشره الجمعة، حث صندوق النقد الدولي تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي. وقال إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

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حث صندوق النقد الدولي الجمعة تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف، فيما توقعت أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3,8 بالمئة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

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وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8,8 بالمئة العام الماضي.

وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7,2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.

فرانس24/ رويترز

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