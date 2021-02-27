وزارة العدل الجزائرية تعلن إطلاق سراح 59 من معتقلي الرأي بموجب عفو رئاسي

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طلاب يرددون شعارات أثناء تظاهرهم في وسط العاصمة الجزائرية في 23 شباط/فبراير 2021 في اليوم الثاني للذكرى الثانية للحراك

أصدرت وزارة العدل الجزائرية بيانا السبت نشرته وكالة الأنباء الرسمية تعلن فيه أن عدد من أخلي سبيلهم من معتقلي الرأي في البلاد حتى أول أمس الخميس بموجب قرار عفو رئاسي صدر الأسبوع الماضي وصل إلى 59 شخصا. وذكر البيان أن عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية قد أصدر العفو بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.

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أوردت وكالة الأنباء الجزائرية السبت بيانا لوزارة العدل تذكر فيه أن عدد معتقلي الرأي الذين أخلي سبيلهم بموجب العفو الرئاسي الصادر الأسبوع الماضي بلغ 59 شخصا.

وجاء في بيان الوزارة أنه "بخصوص تنفيذ التدابير المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية بمناسبة يوم الشهيد والذكرى الثانية للحراك الأصيل المبارك، فإن عدد المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس 25 شباط/فبراير 2021 قد بلغ 59 شخصا وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر بعيد عودته من ألمانيا حيث استكمل علاجه من مضاعفات إصابته بكوفيد-19، عفوا رئاسيا عن معتقلي الحراك، وذلك في إطار مبادرة تهدئة تجاه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2019.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت حينها في تغريدة أن عددا من "مرتكبي الجرائم المتصلة بتقنيات الإعلام والاتصال" سيستفيدون من العفو.

وفي 90 بالمئة من الحالات على الأقل، تستند الملاحقات التي تطلق بحق أشخاص على خلفية آرائهم السياسية إلى منشورات ينتقدون فيها السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ الاثنين، الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك، تشهد الجزائر مظاهرات حاشدة للحركة الاحتجاجية، مع أن هناك حظر للتجمّع في الأماكن العامة في إطار تدابير احتواء جائحة كوفيد-19. ويواصل الحراك المطالبة بإسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ الاستقلال (1962).

وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد الأشخاص الذي أوقفوا الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700، أخلي سبيلهم لاحقا.

فرانس24/ أ ف ب

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