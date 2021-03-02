الجزائر: الطلاب يتظاهرون مجددا في العاصمة رغم منع المسيرات

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جزائريون يشاركون في تظاهرة دعا إليها الطلاب، في العاصمة الثلاثاء الثاني من آذار/مارس 2021

شارك حوالى ألفي طالب جزائري بصحبة أساتذة ومواطنين في مظاهرات شهدتها العاصمة الثلاثاء. وتأتي هذه المظاهرات رغم منع المسيرات في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. ورفعت الشعارات المعتادة في الحراك "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية". كما شهدت مدينة بجاية أيضا مظاهرة، بحسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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خرج ما يقرب من ألفي طالب جزائري ومعهم أساتذة ومواطنون الثلاثاء للتظاهر وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلاب في مسيرة، منذ نحو عام من تعليق مظاهرات الحراك ضد النظام في آذار/مارس 2020.

وتوجه الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم محاولة الشرطة منعهم إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة.

وعبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي عن ترحيبه بخروج الطلاب وكتب في تغريدة "اليوم ابتكر الطلاب من خلال السير في الأزقة الضيقة لتجاوز الشرطة والقيام بمسيرة سلمية، لقد نجحوا. (...) كل الطرق تؤدي إلى الحراك".

وردد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 شباط/فبراير 2019.

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وفي بجاية أيضا خرجت تظاهرة، بحسب صور نشرها مدنون على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتهت من دون تسجيل حوادث.

وفي العاصمة أجبرت الشرطة الطلاب على ركوب حافلات النقل الخاصة بهم من أجل مغادرة وسط المدينة وإنهاء المظاهرة.

ويذكر أنه وفي الذكرى الثانية للحراك خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.

ومساء الإثنين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن "أغلب مطالب الحراك الأصلي تم تلبيتها" كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي. وتابع "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة... بمطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبيتها".

ولكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه في مسيراته هو "رحيل النظام الحاكم" منذ استقلال البلاد في 1962.

فرانس24/ أ ف ب

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