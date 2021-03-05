مباشر: الحبر الأعظم يزور العراق "المعذبة منذ سنوات" وسط إجراءات أمنية مشددة

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حطت طائرة بابا الفاتيكان الجمعة في العراق في بداية زيارة تاريخية تجري في ظل تدابير أمنية مشددة إلى "أرض معذبة منذ سنوات"، كما قال، حاملا رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة والتي عانت لعقود ظلما واضطهادا. وأكدت السلطات في بغداد أنها اتخذت كل التدابير الأمنية "برا وجوا". وغرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي استقبل البابا في المطار عبر "تويتر"، "يستقبل العراق شعبا وحكومة قداسة البابا فرنسيس، ليؤكد عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين وما زالت وستبقى محطتها التاريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة".