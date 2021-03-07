ليبيا: نواب البرلمان يصلون سرت للتصويت على منح الثقة لمقترح حكومة رئيس الوزراء المكلف

رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، ليبيا، 25 فبراير/ شباط 2021.

وصل الأحد عشرات من أعضاء البرلمان الليبي إلى مدينة سرت الواقعة على خط الجبهة للنظر في مقترح التشكيل الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، خلال جلسة مقرر عقدها الاثنين. وقال المتحدث باسم البرلمان إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة مشيرا إلى وصول نحو 75 عضوا من أصل 200 إلى سرت.

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شهدت مدينة سرت الليبية الواقعة على خط الجبهة الأحد وصول عددا من أعضاء البرلمان الليبي لبحث حكومة وحدة مقترحة في جلسة مقرر عقدها الاثنين.

وانقسم البرلمان، شأنه شأن معظم المؤسسات الحكومية، بعد فترة وجيزة من انتخابه في 2014 مع انقسام ليبيا بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب.

ويجتمع البرلمان للنظر في منح الثقة لحكومة أعلنها عبد الحميد دبيبة الذي أختير رئيسا للوزراء الشهر الماضي في حوار سياسي استضافته الأمم المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق إنه لم يتضح بعد عدد المشرعين الذين سيحضرون الجلسة مشيرا إلى أن زهاء 75 عضوا وصلوا إلى سرت في وقت متأخر الأحد.

ويتألف البرلمان من 200 عضو. وتوفي بعض الأعضاء، واستقال آخرون كما هدد البعض بمقاطعة الاجتماع. وقال مقرر اللجنة صالح قلمة إن الجلسة المقررة الاثنين ستنظر في النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة لمنح الثقة.

فرانس24/ رويترز

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