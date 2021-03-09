انتشال 39 جثة لمهاجرين وإنقاذ 165 آخرين بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

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مركب يستخدمه مهاجرون وقد ضبطه الدرك الإيطالي على شاطئ كابو بيانكو في محافظة أغريجنتو الإيطالية في 21 آب/أغسطس 2018

أنقذت قوات الحرس التونسي الثلاثاء 165 مهاجرا وانتشلت جثث39 آخرين بعد غرق قاربين في سواحل مدينة صفاقس في وسط تونس . وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي أن المهاجرين الذين يتحدر أغلبهم من دول أفريقيا انطلقوا على متن المركبين ليلا باتجاه إيطاليا في إطار عملية هجرة غير شرعية انطلاقا من صفاقس الساحلية .

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري أن قوات الحرس الوطني التونسية تمكنت الثلاثاء من إنقاذ 165 مهاجرا وانتشال 39 جثة بينها جثث أربعة أطفال بعد غرق مركبين قبالة صفاقس في شرق تونس.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي من جهته إن المهاجرين الذين انطلقوا ليلا على متن مركبين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وكانوا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا. وتستمر عملية البحث عن ناجين ومفقودين بمساعدة قوات البحرية في الجيش التونسي

وأصبحت سواحل مدينة صفاقس الواقعة في وسط شرق البلاد ، نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا.

فرانس 24/ وكالات

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