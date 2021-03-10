سويسرا تعيد إلى تونس حوالي مليون يورو من أصول بن علي المجمدة لديها

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قامت السلطات السويسرية بإعادة مبلغ 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول خاصة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي، بحسب ما أكدت الرئاسة التونسية الأربعاء. يذكر أن سويسرا جمدت بعد سقوط نظام بن علي 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 55 مليون يورو)، وهي أرصدة أقارب لبن علي في بنوك سويسرية.

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أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء أن سويسرا حولت 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول خاصة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها سويسرا أموالا من أصول زين العابدين بن علي. فقد أعادت في العام 2016 مبلغا ماليا يبلغ 225 ألف يورو من الأرصدة المشبوهة التي هربها أقارب زين العابدين بن علي.

يذكر أن سويسرا جمدت بعد سقوط نظام بن علي 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 55 مليون يورو)، وهي أرصدة أقارب لبن علي في بنوك سويسرية.

وبحسب السلطات السويسرية، فإن هذه الأرصدة "مشبوهة" وإنه يتعين على القضاء التونسي أن يثبت أن مصدرها غير شرعي حتى تسترجعها تونس.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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