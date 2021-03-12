المغرب: هل "العدالة والتنمية" مهدد بالتصدع بعد تجميد بن كيران عضويته احتجاجا على تبني مشروع تقنين زراعة القنب الهندي؟
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أعلن رئيس الحكومة المغربي السابق عبد الإله بن كيران الخميس تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، احتجاجا على تبني الحكومة التي يرأسها حزبه بقيادة سعد الدين العثماني مشروع تقنين زراعة القنب الهندي. كما أعلن القطيعة مع العثماني وعدد من قيادي الحزب. فهل هي بداية في تصدع الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة في المملكة لولايتين متاليتين؟
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