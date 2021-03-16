تونس: قيس سعيّد يزور ليبيا في أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012

أعلن مكتب الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد سيتوجه الأربعاء إلى ليبيا في أول زيارة من نوعها لرئيس تونسي إلى هذا البلد المجاور منذ 2012. وأضاف المكتب بأن الزيارة تهدف لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي أدت فيها الحكومة الجديدة فيها اليمين.

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أفاد مكتب الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن الرئيس سيزور ليبيا الأربعاء، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.

وذكر مكتب قيس سعيّد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس تونسي إلى الجارة ليبيا منذ 2012. ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

وكانت تونس قد استضافت نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من انتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء. وتغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس الذي يستورد سلعا استهلاكية بخسة الثمن.

ويعمل في ليبيا آلاف التونسيين إلا أن الإغلاق المتكرر للحدود عطل هذه المبادلات.

في كانون الثاني/يناير 2012 توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وغرقت ليبيا بعد ذلك في العنف فيما كان مسؤولون ليبيون يأتون بانتظام إلى تونس للمشاركة خصوصا في مفاوضات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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