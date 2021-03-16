ليبيا: حكومة فايز السراج تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة

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رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد دبيبة (إلى يسار الصورة) في طرابلس، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قبيل تسلم السلطة من فايز السراج.

سلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي قادها فايز السراج والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016، سلطتها التنفيذية إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد دبيبة، في حفل أقيم بطرابلس الثلاثاء، بعد يوم واحد من أداء رئيس الوزراء اليمين الدستورية إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

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سلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المنتهية ولايتها الثلاثاء سلطتها التنفيذية إلى عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعد يوم واحد من أداء رئيس الوزراء الجديد ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.

وسلم فايز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016 السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس.

وألقى السراج كلمة مقتضبة ذكّر فيها "بالصعوبات اللامتناهية" التي واجهتها حكومته. ومن بينها "الحرب على الإرهاب" والهجوم الفاشل لقوات خليفة حفتر عام 2019 للاستيلاء على طرابلس، فضلا عن "التدخل الأجنبي".

من جهته، أشاد دبيبة بـ "جهود" السراج طيلة فترة حكمه. وقال قبل أن يلتقط القادة السابقون والحاضرون الصور وتعزف أوركسترا النشيد الوطني الليبي: "نحن مصممون على مواصلة طريق الإصلاح وكل ما بدأته".

وشكر رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي حكومة السراج على "كل ما تمكنت من إنجازه في ظل ظروف صعبة".

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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