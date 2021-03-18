الجزائر: هل توجد مخاوف من هزات ارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب شرق البلاد؟

رئيس مصلحة مراقبة الزلزال في الجزائر شفيق عيدي © شاشة فرانس24

أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء عن وقوع زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شرق الجزائر الخميس، من دون سقوط ضحايا حسب الدفاع المدني الجزائري. وقد وقع على بعد عشرين كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية عند الساعة 1:04 (00:04 ت غ)، على عمق عشرة كيلومترات. وفي هذا الإطار طمأن رئيس مصلحة مراقبة الزلزال في الجزائر شفيق عيدي بأن قوة الزلزال لم تكن قوية كفاية للتسبب بأضرار رغم بلوغها 5,9 على مقياس ريختر، ولا يوجد قلق من هزات ارتدادية لأنها تكون أخف من الهزة الأساسية.