إسبانيا تنشر قوات الجيش لحراسة الحدود مع المغرب بعد عبور آلاف المهاجرين سباحة إلى سبتة

© أ ف ب/أرشيف

صورة لجيب سبتة على مضيق جبل طارق مأخوذة من مدينة الفنيدق المغربية في 29 آب/أغسطس 2020.

عبر نحو ستة آلاف مغربي ليلة الاثنين الثلاثاء سباحة إلى جيب سبتة الذي تسيطر عليه إسبانيا بحسب تصريحات وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية الثلاثاء إنها نشرت قوات من الجيش في سبتة لحراسة الحدود مع المغرب بالتعاون مع رجال الشرطة. وازداد التوتر مؤخرا بين الرباط ومدريد بسبب الخلاف على مصير إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي يتلقى العلاج في إسبانيا.

إعلان اقرأ المزيد

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن نحو ستة آلاف مغربي، منهم نحو 1500 قاصر، دخلوا سبتة سباحة الاثنين والثلاثاء.

فيما قال مصدر في وزارة الداخلية إن الحكومة الإسبانية نشرت قوات في سبتة لحراسة الحدود مع المغرب بعدما دخل آلاف المهاجرين إلى الجيب الواقع في شمال أفريقيا سباحة. وسيحرس الجنود الحدود بالتعاون مع الشرطة الإسبانية. وقال المصدر "سيبدأ هذا على الفور"، دون تحديد عدد القوات التي سيجري نشرها.

وصرح متحدث باسم وفد الحكومة في سبتة بأن الجنود سيتعاونون مع الشرطة في مواقع حساسة داخل الجيب للحفاظ على النظام في الشوارع. وأضاف المتحدث بأن شخصا توفي أثناء محاولة دخول الجيب.

ويجري نقل البالغين من الوافدين إلى ملعب كرة قدم محلي لإعادتهم إلى المغرب، بينما يُرسل القُصَّر إلى مبنى صناعي.

وظل جيبا سبتة ومليلية، اللذان تسيطر عليهما إسبانيا ويقعان على الساحل الشمالي للمغرب، جاذبين للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

ويأتي وصول المهاجرين في وقت يشهد زيادة في التوتر بين إسبانيا والمغرب بشأن مصير إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي يعالج في أحد مستشفيات إسبانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا لإذاعة كادينا سير مساء أمس الاثنين إن إسبانيا قبلت دخول غالي أراضيها لأسباب إنسانية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك