الجزائر تدرج حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج على قائمة "المنظمات الإرهابية"

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قوات الشرطة الجزائرية أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019.
قوات الشرطة الجزائرية أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أن المجلس الأعلى الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر إدراج حركتي "استقلال منطقة القبائل" و"رشاد" الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، حسب ما جاء في البيان.

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صنف المجلس الأعلى للأمن في الجزائر الثلاثاء، منظمة "حركة استقلال منطقة القبائل" الانفصالية المعروفة بـ"الماك" إلى جانب حركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".

 

فرانس24/ أ ف ب

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