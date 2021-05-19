وزير مغربي يربط تدفق المهاجرين نحو سبتة باستقبال إسبانيا زعيم البوليساريو

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حارس حدود إسباني مدني يساعد مهاجرا لدى وصوله إلى جيب سبتة الإسباني في 17 أيار/مايو 2021.

استمر الأربعاء وصول مهاجرين من المغرب إلى سبتة وسط تأزم كبير للعلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد. وعززت السلطات الإسبانية وجودها الأمني على مقربة من الحدود والخط الساحلي المحاذي لمدينة الفنيدق المغربية. وأعادت هذه السلطات بالقوة مجموعة من المهاجرين وصلوا الأربعاء إلى سبتة، نحو المعبر الحدودي. وعاتب وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان المصطفى الرميد في تصريح له مدريد على استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي. واعتبر أنه "يبدو واضحا أن إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها" بالرباط، مضيفا أن على مدريد أن "تعرف أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا".

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لم يتوقف تدفق المهاجرين انطلاقا من المغرب نحو جيب سبتة الإسباني، حيث تواصل الأربعاء عبورهم إلى المدينة الأربعاء. ووصل نحو ثمانية آلاف شخص معظمهم مغاربة منذ الاثنين، في خضم أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد.

وانتشر صباح الأربعاء عشرات من جنود مكافحة الشغب الإسبان على طول شواطئ سبتة المحاذية لمدينة الفنيدق المغربية، بينما تجري سفينة لخفر السواحل دوريات مراقبة لحمل المرشحين للهجرة سباحة على التراجع.

وصول مجموعة جديدة قبل أن تعاد بالقوة للمعبر الحدودي

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد وعد الثلاثاء "بإعادة النظام" إلى سبتة، واصفا التدفق غير المسبوق لآلاف المهاجرين بأنه "أزمة خطيرة بالنسبة لإسبانيا ولأوروبا أيضا".

واعترض جنود إسبان فجر الأربعاء مجموعة صغيرة من المهاجرين بمجرد وصولهم سباحة إلى شاطئ سبتة، ورافقوهم نحو فريق طبي قبل أن يعادوا بالقوة إلى المعبر الحدودي مع المغرب، الذي يشكل إلى جانب معبر مليلية شرقا الحدود البرية الوحيدة بين أفريقيا وأوروبا. كما أطلقت القوات الإسبانية غازات مسيلة للدموع لحمل المرشحين للهجرة على التراجع.

تواصل التوتر بين مدريد والرباط 01:32

وأعلن الثلاثاء إرسال خمسين عنصرا إضافيا لتعزيز مئتي عنصر من قوات الأمن الإسبانية تم إرسالهم من قبل، بينما هناك 150 آخرون في حالة تأهب استعدادا للتدخل.

يمكن الوصول إلى شاطئ سبتة سباحة على نحو 200 متر، بينما يحاول البعض السباحة لمسافة أطول لتفادي قوات الأمن تحت أنظار مئات آخرين متجمعين خلف السياج المرتفع من الجانب المغربي.

وزير مغربي يشير إلى أن الرباط تريد معاقبة مدريد على استقبال زعيم البوليساريو

وقال وزير مغربي إن بلاده كانت محقة في تخفيف القيود على الحدود مع جيب سبتة الإسباني في ضوء قرار مدريد استقبال أحد زعماء حركة استقلال الصحراء الغربية بأحد مستشفياتها.

ويقول مسؤولون إسبان محليون إن السلطات المغربية تعاملت بسلبية ، وأظهرت لقطات مصورة واحدا على الأقل من جنود حرس الحدود المغاربة وهو يشير للمهاجرين لعبور بوابة.

وقال المصطفى الرميد وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء إن المغرب من حقه "أن يمد رجله" بعد قرار استقبال إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بمستشفى في إسبانيا. وكتب على فيس بوك يقول "ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تؤوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟"

وأضاف "يبدو واضحا أن إسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب... المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به".

"أما وأن إسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف إسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه".

وكانت استضافة إسبانيا غالي للعلاج بجواز سفر جزائري مزور واسم مستعار، حسبما تقول الرباط قد أثارت غضب المغرب.

وفي السنوات القليلة الماضية كان المغرب ينسق مع إسبانيا، أكبر شريك تجاري له من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة أو جيب مليلية أو عبور مضيق جبل طارق.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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