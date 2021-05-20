المغرب يعلن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا اعتبارا من الجمعة

© أ ف ب

مسن مغربي يتلقى جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا. 29 يناير/كانون الثاني 2021.

أعلنت الحكومة المغربية الخميس تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 اعتبارا من الجمعة نتيجة لتراجع أعداد الإصابات بالفيروس. وسيتم بتقليص توقيت سريان حظر التجول بحيث يبدأ من الساعة 11 ليلا وينتهي في الرابعة والنصف فجرا، فيما ما سيُسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 11 ليلا.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الحكومة المغربية الخميس في بيان أنها ستخفف اعتبارا من الجمعة القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 نتيجة لتراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وبالتالي، سيتم تقليص توقيت سريان حظر التجول بحيث يبدأ من الساعة 11 ليلا وينتهي في الرابعة والنصف فجرا. كما سيُسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 11 ليلا.

لكن الحكومة أوضحت أن حفلات الأعراس والتجمعات والتظاهرات ومناسبات العزاء ستبقى محظورة، إضافة إلى استمرار غلق قاعات السينما.

ويأتي التخفيف بعد أيام من تمديد حال الطوارئ الصحية، المعلنة قبل أكثر من عام، حتى 10 حزيران/يونيو. وجرى أيضا تمديد تعليق الرحلات الجوية مع نحو خمسين دولة حتى 10 حزيران/يونيو.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك