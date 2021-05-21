تصاعد التوتر بالعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا رغم عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية مع سبتة

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مهاجرون بينهم قصر وصلوا سباحة من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني يستريحون أمام الجنود الإسبان في 18 أيار/مايو 2021.

رغم عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية بين الجيب الإسباني سبتة والمغرب، عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى هذه المدينة التي تعتبر البوابة البرية الوحيدة لأوروبا إلى جانب مليلية على أفريقيا، لايزال توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد سيد الموقف. وعبر وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة عن غضب بلاده من استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج، واعتبر أن الجارة "استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميا". فيما نددت مدريد على لسان وزيرة دفاعها بما أسمته بـ"العدوان" على حدود إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

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يبقى التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد سيد الموقف رغم عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية، بعد توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، الكثير منهم مغاربة، على الجيب الإسباني سبتة في خطوة غير مسبوقة من المغرب للتعبير عن غضبه من استقبال مدريد زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج.

ورغم توقف تدفق الوافدين على الجيب، انتشلت الشرطة الإسبانية بعد الظهر جثة رجل حاول العبور، ولا يعلم كم من الوقت ظلت في الماء. وهذا ثاني غريق منذ بداية الأزمة.

وبعد ليلة مضطربة، عاد الهدوء الخميس إلى مدينة الفنيدق شمال المغرب المتاخمة لسبتة، التي تدفق إليها شباب يبحثون عن مستقبل أفضل، وبدت طرقاتها مقفرة.

وشهدت المدينة أعنف صدامات عندما رشق نحو ألف شاب مغربي قوات الأمن المغربية التي صدتهم بالحجارة قبل أن يعمد بعضهم إلى إحراق دراجة نارية وحاويات نفايات وسط الشارع الرئيسي للمدينة المؤدي إلى المعبر الحدودي.

إسبانيا تعيد 6 آلاف مهاجر إلى المغرب

واعتبارا من الإثنين، نجح قرابة ثمانية آلاف شخص، وهو عدد لم يسبق له مثيل، في الوصول إلى سبتة عبر الشاطئ أو عبر البحر مستفيدين من تخفيف مراقبة الحدود في الجانب المغربي على خلفية أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين. وأعيد 6 آلاف منهم إلى المغرب بحسب السلطات الإسبانية.

ونقلت حافلات استأجرتها السلطات المغربية طوال اليوم مهاجرين أعادتهم الشرطة الإسبانية وآخرين كانوا يحاولون دخول الجيب.

وأكدت مصادر في الشرطة أن مدريد والرباط "توصلتا إلى اتفاق لإضفاء الطابع الرسمي على الأمر، ومنذ الليلة الماضية تتم عمليات إعادة مجموعات من الراشدين الذين دخلوا سبتة".

عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية 04:16

تأزم العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد

حدث هذا التدفق على الميناء الصغير على خلفية توتر في العلاقات بين البلدين منذ بداية نيسان/أبريل، مع استقبال مدريد رئيس جبهة بوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من مرض كوفيد-19. وأثارت هذه الاستضافة سخط الرباط التي تتنازع مع بوليساريو على الصحراء الغربية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "السبب الحقيقي للأزمة يتمثل أساسا في استقبال مدريد لزعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية بهوية مزورة".

وأكد للصحافيين أنه "إذا كانت هناك أزمة بين المغرب وإسبانيا، الكل يعلم لماذا، لأن إسبانيا تعهدت أن تعمل مع أعداء المغرب". وأضاف أن "إسبانيا استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميا".

وكانت إسبانيا قد أكدت في أواخر أبريل/ نيسان أنها استقبلت زعيم جبهة البوليساريو للعلاج من فيروس كورونا، معللة ذلك بأسباب "إنسانية بحتة". واعترض المغرب على ذلك، معتبرا أن غالي متهم بجرائم ضد الإنسانية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقالت إسبانيا في وقت سابق إنها توقفت عن ملاحقته جنائيا. وسبق لجمعيات صحراوية مغربية أن رفعت دعوى قضائية ضده في 2008، وأخرى في 2016، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وطالب بوريطة إسبانيا بأن "تتحمل مسؤوليتها وألا تستعمل خطابا مزدوجا". وأضاف أن المغرب يتحمل تكلفة باهظة لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر أراضيه نحو أوروبا، وأنه المغرب فكك 4163 شبكة للهجرة غير الشرعية في 2017.

كما أحبط 48 عملية اقتحام لسياج جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني، معتبرا أن أوروبا لا تمنح المغرب حتى 20 في المئة من تكلفة محاربة الهجرة غير الشرعية.

مدريد تندد بـ"العدوان" على حدود إسبانيا والاتحاد الأوروبي

وبعد سلسلة من التصريحات المشحونة مع المغرب، رفعت مدريد من جديد لهجتها متهمة الرباط بارتكاب "عدوان" و"بالابتزاز".

ونددت الحكومة الإسبانية التي واصلت تصعيد لهجتها منذ بدء الأزمة بالقول إن الرباط: "تستخدم القصر". وأفادت شرطة سبتة أن 800 من نحو 1500 قاصر وصلوا الجيب منذ الإثنين لا يزالون هناك.

وعلى غرار بروكسل التي لم تخف انزعاجها مما يجري، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس في مقابلة مع الإذاعة العامة في إسبانيا إن وصول المهاجرين "عدوان على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي".

وجيب سبتة الموروث من فترة الاستعمار الإسباني، هو الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الاوروبي مع أفريقيا مع جيب مليلية الواقع على بعد 400 كلم إلى الشرق منه على الساحل المغربي.

ويتأرجح شعور سكان سبتة بين الذعر والغضب والشفقة، وبينما تأثر البعض بمحنة هؤلاء الشباب وقاموا بتزويدهم بالطعام والبطانيات والملابس، ينزعج آخرون من وجودهم معتقدين أن الوضع قد يتصاعد.

يقول لويس دويناس، وهو رجل أعمال يبلغ 39 عاما ويعيش في الجيب الصغير، "إنهم بحاجة للشرب والأكل وليس لديهم نقود، فماذا سيفعلون؟ سينتهي بهم الأمر إلى السرقة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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