أزمة الهجرة في سبتة: البوليساريو تطالب بالضغط على المغرب ومدريد تأمل في نهاية لخلافها مع الرباط

مهاجرون يسيرون خارج منشأة أعدت لهم بعد تمكنهم من الدخول إلى جيب سبتة الإسباني. 21 أيار/مايو 2021

اتهمت جبهة "البوليساريو" الجمعة أن المغرب يهاجم دولا، من بينها ألمانيا وإسبانيا، ويستخدم الهجرة غير القانونية نحو أوروبا أداة "ضغط وابتزاز ومساومة" للاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، داعية كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي للضغط لوقف هذه الممارسات. أما الجانب الإسباني، فقد عن أمله أن ينتهي الخلاف الدبلوماسي مع المغرب في وقت قصير.

إعلان اقرأ المزيد

طالبت جبهة "البوليساريو" الجمعة كلا من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي بالضغط على المغرب لكي يكف عن استخدام الهجرة غير القانونية نحو أوروبا أداة "ضغط وابتزاز ومساومة" للاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تطالب الجبهة باستقلالها.

وأشارت "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، الكيان المعلن من طرف واحد عام 1976، في بيان إلى أن المغرب "شكل منذ عقود مصدر التهديد الرئيسي لجميع جيرانه عبر إغراق بلدانهم بالمخدرات والهجرة السرية ومن خلال تورطه الموثق في الإرهاب".

ورأى البيان أن المغرب "يهاجم دولا، من بينها ألمانيا وإسبانيا، متذرعا بقضايا مفتعلة بهدف ممارسة الضغط والابتزاز والمساومة في موضوع الصحراء الغربية".

وتابعت الجبهة: "الموجة العالمية المناوئة لتصريح ترامب وتشبث المجتمع الدولي بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية ورفضه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية جعل المحتل المغربي يصاب بخيبة أمل عميقة". مضيفا أن قرار ترامب "لم يصمد أكثر من الفترة المتبقية لصاحبه في البيت الأبيض.

تجدر الإشارة إلى أن موجة الهجرة أتت على خلفية التوتر الدبلوماسي الحاد بين مدريد والرباط منذ استقبلت إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لتلقي العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. والمغرب باعتباره شريكا أساسيا في مكافحة الهجرة، يرغب في أن يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء الغربية، على غرار ما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

إسبانيا تأمل أن يكون الخلاف مع المغرب قصير الأجل

من الجانب الإسباني، أوضح وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا قائلا: "كان هناك خلاف مع المغرب ونأمل أن يكون هذا الخلاف قصير الأجل قدر الإمكان".

وأضاف: "من غير المعقول أن تثير لفتة إنسانية وضعا كالأزمة في سبتة".

المغرب يحذر إسبانيا

أما المغرب، فقد حذر على لسان سفيرته في مدريد الجمعة من أنه إذا سمحت إسبانيا لزعيم حركة استقلال الصحراء الغربية بمغادرة أراضيها دون إبلاغ الرباط فإن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

يذكر أن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو يتلقى العلاج في مستشفى إسباني منذ أبريل/نيسان بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19، في خطوة أثارت غضب المغرب وجعلت الرباط تخفف القيود الحدودية، مما سمح لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا يوم الاثنين.

وأفادت إسبانيا أن غالي دخل مستشفى إسبانيا كمريض بكوفيد-19 الشهر الماضي باسم مستعار وبجواز سفر دبلوماسي جزائري لاعتبارات إنسانية.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك