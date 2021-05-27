المغرب: مجلس النواب يتبنى قانونا لتقنين استعمالات طبية وصناعية للقنب الهندي

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مزرعة للقنب الهندي في منطقة الريف، شمال المغرب. 2 سبتمبر/أيلول 2021.

تبنى مجلس النواب المغربي الأربعاء قانونا لشرعنة زراعة نبتة القنب الهندي من أجل استخدامات طبية وصناعية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه. ويطمح المغرب إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا وبدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028.

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تبنى مجلس النواب المغربي الأربعاء قانونا لشرعنة زراعة نبتة القنب الهندي من أجل استخدامات طبية وصناعية. وصوتت كل الكتل النيابية لصالح المشروع باستثناء حزب العدالة والتنمية، رغم أنه يقود الحكومة الإئتلافية التي تقدمت به.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان عليه.

ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني. بينما يظل استعمالها لأغراض "ترفيهية" محظورا.

ويستخرج من هذه النبتة حاليا مخدر الحشيشة، إذ يعد المغرب أهم منتجيه في العالم. وتطمح المملكة إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا وبدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية.

كما تطمح إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 بالمئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.

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وبلغ مردود هذه الزراعة غير القانونية مطلع العام الماضي نحو 325 مليون يورو. في حين بلغ مجموع الشحنات التي تم ضبطها العام الماضي نحو 217 طنا، وفق أرقام رسمية.

وينص القانون على تقنين هذه الزراعة فقط "في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

وترخص لهم وكالة خاصة بممارسة هذه الزراعة شريطة الانخراط في تعاونيات، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، تحت طائلة عقوبات.

من جهته، رفض حزب العدالة والتنمية القانون بدعوى أن "رهاناته الاقتصادية والاجتماعية غير مؤكدة وتحفها مخاطر توسع زراعة الكيف (القنب الهندي) والاتجار في المخدرات".

فرانس24/ أ ف ب

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