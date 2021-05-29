فيديو

قوات حفتر تنظم عرضا عسكريا في بنغازي لإحياء الذكرى السابعة لـ"عملية الكرامة"

صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس 24

تنظم قوات خليفة حفتر السبت عرضا عسكريا في قاعدة بنينا الجوية في بنغازي غرب ليبيا احتفالا بالذكرى السابعة لـ"عملية الكرامة" العسكرية. ووجه حفتر دعوة لحضور العرض لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المتواجد في تونس. وأكد المجلس الرئاسي في بيان على ضرورة تجنب القيام بأي "تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف بما في ذلك إجراء مناورات وتحركات ميدانية واستعراضات عسكرية". وحذر المجلس من تسببها في نشأة "أسباب جديدة للصراع" قد تؤثر في مسار المصالحة الوطنية.