ليبيا: المنفي يلتقي سعيّد في تونس ويؤكد على أهمية التعاون الأمني بين البلدين والدبيبة يزور الجزائر

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الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليمين) يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (إلى اليسار) لدى وصوله إلى المطار بالعاصمة التونسية تونس في 29 أيار/مايو 2021

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي السبت في تونس على أهمية التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية. فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على وقوف بلاده "إلى جانب أشقائه في ليبيا في إعادة بناء مؤسساته". وتشهد ليبيا موجة تفاؤل نادرة بإحلال الاستقرار الأمني والسياسي، مع سعي رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، إلى توحيد المؤسسات الليبية والتحضير للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

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خلال زيارة إلى تونس التقى خلالها الرئيس قيس سعيّد، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في تونس السبت على ضرورة التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية وخروج ليبيا من الفوضى.

ووصل المنفى السبت إلى تونس في زيارة تستمر ثلاثة أيام هي الأولى للبلد الجار منذ توليه مهام منصبه مطلع شباط/فبراير.

وقال المنفي في تصريح صحافي مشترك مع الرئيس قيس سعيّد الذي استقبله في قصر قرطاج "تناولنا التعاون الأمني، ونعرف بأن هذه المرحلة شديدة الخطورة خصوصا في المنطقة. لابد أن يكون هناك استقرار أمني". وتابع "البعد الأمني هو أهم الأبعاد التي لابد التركيز عليها، أمن ليبيا من أمن تونس".

من جانبه أكد سعيّد على "إرادة قوية ثابتة لاستكمال المسار الذي بدأ بعد تولي القيادة في ليبيا". وشدد على "وقوف الشعب التونسي الى جانب أشقائه في ليبيا في إعادة بناء مؤسساته وفي تأمين هذه المرحلة الانتقالية".

تفاؤل

تشهد ليبيا موجة تفاؤل نادرة بإحلال الاستقرار الأمني والسياسي، مع سعي رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر، إلى توحيد المؤسسات الليبية والتحضير للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي زيارة الدبيبة في الوقت الذي تضع الجزائر الترتيبات الأخيرة لوضع الترتيبات الأخيرة لفتح الحدود البرية مع ليبيا.

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وفي المقابل هناك تخوف على الوضع الأمني مع استمرار انتشار المرتزقة في البلاد. تأتي زيارة المنفي بعد أسبوع من زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الى طرابلس حيث شدد على رغبة بلاده في تحفيز التعاون الاقتصادي مع البلد الجار في وقت تعيش تونس أزمة اقتصادية حادة.

كما شهدت تونس هجمات دموية نفذها إسلاميون متطرفون ويعتقد أنه تم التخطيط لها في ليبيا واستهدفت سياحا وأمنيين وعسكريين خلال العامين 2015 و2016.

وفي أول زيارة رسمية منذ العام 2012، توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ليبيا منتصف آذار/مارس الفائت لدعم الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.

كما تطرق المنفي وسعيّد السبت إلى ضرورة التعاون الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بتوفير العمالة التونسية في ليبيا.

بين تونس وليبيا علاقات اقتصادية وثيقة إضافة إلى ارتباطات عائلية بين جانبي الحدود، لكنها تضررت إثر سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. رغم ذلك، ما زالت تونس وجهة أساسية لليبيين للسياحة والعلاج، لا سيما لدى سكان غرب البلاد.

أدت إطاحة معمر القذافي وقتله في انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي إلى إغراق ليبيا في صراع دموي على السلطة استمر عقدا.

ظلت ليبيا سوقا رئيسية ومتنامية للاقتصاد التونسي حتى عام 2011 قبل أن تنهار المبادلات منذ عام 2014.

فرانس24/ أ ف ب

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