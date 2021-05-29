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مع اقتراب فتح الحدود... جزائريون يحتجون أمام سفارة بلادهم في باريس رفضا للشروط "التعجيزية" للعودة

صورة ملتقطة من الشاشة © فرانس 24

مع اقتراب موعد إعادة الجزائر فتح حدودها جزئيا بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، تجمع مئات الجزائريين أمام سفارة بلادهم في باريس احتجاجا على الشروط "الصارمة" للفتح. وفرضت الجزائر إجراء فحص فيروس كورونا قبل وعند دخول الأراضي الجزائرية إضافة إلى عزل إجباري لخمسة أيام في الجزائر مع دفع مسبق لتكاليف إيواء وفحوصات المسافر، بالإضافة إلى تكاليف السفر الباهظة، ما جعل عددا من المحتجين يصفون هذه الشروط بالـ"تعجيزية" مؤكدين استمرار احتجاجهم إلى حين مراجعتها.