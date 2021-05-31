الجزائر تخفف كلفة الحجر الصحي المفروضة على العائدين من جاليتها في الخارج

أعلنت الجزائر الأحد تخفيف كلفة الحجر الصحي الإجباري بعد احتجاج مغتربين جزائريين ضد الشروط الصارمة التي أعلنتها السلطات على العائدين إلى الجزائر اعتبارا من 1 حزيران/يونيو. وجاء هذا التخفيف بعد اتخاذ الرئيس الجزائري قرارا بـ"إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي"و"تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة للجزائريين العائدين" إلى البلاد لتبلغ هذه الكلفة اليوم حوالى 250 يورو.

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أعلنت الجزائر الأحد تخفيف كلفة الحجر الصحي الإجباري في الفنادق وجعله مجانيا لبعض الفئات من مواطنيها المقيمين في الخارج الذين تقطعت السبل ببعضهم بسبب وباء كوفيد-19، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي القرار إثر احتجاج مغتربين جزائريين منذ أيام ضد الشروط الصارمة المفروضة على العائدين إلى الجزائر اعتبارا من 1 حزيران/يونيو. وأثار الإجراء غضب الجزائريين الذين علقوا خارج البلاد، لا سيما في فرنسا حيث تظاهر مئات منهم السبت الماضي أمام القنصلية الجزائرية، رفضا لقرار السلطات تحميل تكاليف الحجر الصحيّ وإجراء فحص مخبري للفيروس عند الوصول يتحملها المسافر. والحجر إجباري لخمسة أيام في فنادق حددتها السلطات.

وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بـ"إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي".

كما قرر "تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن"، وفق بيان مجلس الوزراء. وحددت كلفة الحجر الصحي الجديدة بـ41 ألف دينار جزائري (250 يورو).

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استئناف تدريجي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو للرحلات عبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد تعليقها طيلة 15 شهرا.

وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية السبت أنها ستسيّر ستّ رحلات أسبوعية في اتجاه أربع دول (فرنسا وألمانيا وتونس وتركيا) وخمسة مطارات في باريس ومرسيليا وبرشلونة وتونس العاصمة وإسطنبول. من جهتها، عبّرت عدة منظمات للجزائريين المغتربين في بيان الأحد عن رفضها تسيير رحلات إلى خمس مطارات فقط، كما طلبت "السماح للجالية باقتناء التذاكر مع شركات الخطوط الأجنبية لتخفيف الضغط على الخطوط الجزائرية".

ويعيش ملايين من الجزائريين خارج البلاد ولم يتمكنوا من زيارتها أو العودة إليها نتيجة تعليق الرحلات التجارية الجوية والبحرية منذ 17 آذار/مارس 2020.

ونظمت السلطات منذ إغلاق الحدود رحلات لإعادة مواطنين عالقين في الخارج بشروط، لكنها علّقتها في الأول من آذار/مارس إثر رصد المتحور الإنكليزي لفيروس كورونا في الجزائر مطلع شباط/فبراير.

فرانس24 / أ ف ب

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