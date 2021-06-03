الولايات المتحدة تعرض 7 ملايين دولار للقبض على زعيم تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"

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طائرة فرنسية بدون طيار مسلحة بقنبلتي "جي بي يو -12" في القاعدة العسكرية لعملية برخان في نيامي. 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء عن تخصيص سبعة ملايين دولار لكل من يدلي بأية معلومة تسمح بتحديد مكان تواجد زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي، الملقب بيزيد مبارك، والذي بات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 زعيما للتنظيم الجهادي المتطرف، خلفا لمواطنه الجزائري عبد المالك دروكدال الذي قتل في يونيو/حزيران 2020 بشمال مالي في عملية فرنسية.

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أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن تخصيص مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أبو عبيدة يوسف العنابي.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المطلوب الجزائري الجنسية، والمعروف باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 زعيما للتنظيم خلفا لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي تم القضاء عليه في يونيو/حزيران 2020 في شمال مالي بأيدي الجيش الفرنسي.

REWARD! Up to $7 Million

For Info on AQIM Leader



Abu al-Anabi is the new leader of the terrorist group al-Qa'ida in the Islamic Maghreb (AQIM). In 2009, AQIM killed U.S. citizen Christopher Leggett in Mauritania.



Help us bring AQIM leader al-Anabi to justice. Text us your info. pic.twitter.com/mfrEiN5Bio — Rewards for Justice (@RFJ_USA) June 2, 2021

وتابعت الخارجية الأمريكية "نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصية إلى +المكافآت من أجل العدالة+ عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علما أن كافة الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة".

كما نوهت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان "زعيما لمجلس الأعيان في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وأشار نفس البيان إلى أن المطلوب مدرج منذ سبتمبر/أيلول 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين ومنذ فبراير/شباط 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

هذا، وحصل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على ولاء العديد من الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

فرانس24/ أ ف ب

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