الجزائر: هل ينطلق "حراك افتراضي" بعد دعوات للتضامن مع "معتقلي الرأي المنسيين من الحملة الانتخابية"؟

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انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها إلى تنظيم "يوم معتقلي الرأي"، الجمعة، تضامنا مع ناشطي الحراك المسجونين والذين "ذنبهم الوحيد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بكل سلمية". وقد غابت مسيرات الحراك في كبرى مدن البلاد منذ أربعة أسابيع بعدما فرضت وزارة الداخلية على منظمي المسيرات إلزامية "التصريح" مسبقا، ما يعني منعها عمليا.

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"أكثر من 214 معتقل رأي ظلما وعدوانا" في الجزائر.. "الحريات الفردية والجماعية في الجزائر الجديدة في خطر"... انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وخارجها إلى تنظيم "يوم معتقلي الرأي"، الجمعة، تضامنا مع الناشطين المسجونين والذين "ذنبهم الوحيد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بكل سلمية".

وكتب ناشط على موقع تويتر: "الجمعة (4 يونيو/حزيران)، سنكون ملايين الجزائريين في أركان العالم بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.. دعنا نغمر بعلامات الهاشتاغ #الحرية_لمعتقلي_الرأي.. سنقف متضامنين مع معتقلي الآراء، أولائك المنسيين من الحملة الانتخابية والجزائر الجديدة".

دعوات على مواقع التواصل إلى وقفة تضامية "افتراضية" مع معتقلي الرأي في الجزائر #الحرية_لمعتقلي_الرأي#tilleli_i_yimehvas_n_rray #liberez_les_détenus_d_opinion #Free_prisoners_Of_Conscience_in_Algeria pic.twitter.com/cRCdNyFWBW — Khaled Drareni (@khaleddrareni) June 4, 2021 وقفة تضامية على مواقع التواصل مع معتقلي الرأي في الجزائر

وعلق آخرون قائلين إن "قائمة المعتقلين" هي القائمة الوحيدة التي لديها "مشروع وشرعية، القائمة الوحيدة لي تدافع على حقوق الجميع وليس على مصالح شخصية، قائمة تمثل الوحدة الوطنية بامتياز (أكثر من 30 ولاية)، قائمة التبرع دخلوا للسجن للدفاع على حق المواطنين بدون مقابل، قائمة جزائر الغد، قائمة الأمل، قائمة الحرية... أنتم في قلوبنا، لن ننساكم".

قائمة معتقلي الرأي في الجزائر كما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحريات الفردية و الجماعية في الجزائر الجديدة في خطر ، 214 سجين رأي .#الحرية_لمعتقلي_الرأي#Libérez_les_détenus_d_opinion#Free_prisoners_Of_Conscience_in_Algeria pic.twitter.com/HoF17RrYMA — Oussama Mosbah (@OussamaMosbah12) June 3, 2021 وقفة تضامية على مواقع التواصل مع معتقلي الرأي في الجزائر

وقد توقفت مسيرات الحراك في كبرى مدن الجزائر منذ أربعة أسابيع بسبب تعزيز الانتشار الأمني بعدما فرضت وزارة الداخلية على منظمي المسيرات إلزامية "التصريح" مسبقا، ما يعني منعها عمليا.

ومن المقرر أن ينتخب الجزائريون في 12 يونيو/حزيران في انتخابات تشريعية تتنافس فيها 1483 قائمة. وأكبر تحد تواجهه هذه الحملة هو استمالة الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات لا سيما أن الاقتراع الأخير شهد عزوفا كبيرا من قبل الشباب.

فرانس24

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