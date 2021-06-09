ريبورتاج: معاناة الصحراويين عديمي الجنسية المقيمين في إسبانيا
نشرت في:
النزاع الأخير الذي اندلع بين المغرب وإسبانيا بسبب وجود زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على الأراضي الإسبانية، سلط الضوء أكثر على أوضاع الصحراويين الذين يعيشون منذ سنوات في إسبانيا دون أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية. فمعظمهم قد ولدوا في معسكرات اللاجئين في تندوف على الأراضي الجزائرية وبعد رحيل المستعمر الإسباني عن الصحراء الغربية وبالتالي لم يعد من الممكن لهم المطالبة بالجنسية ليظلوا محرومين من أية حقوق قانونية لأنهم بكل بساطة بدون جنسية. ريبورتاج أناييس غيرارد ونسيم بن معمر وسارة موريس.