ريبورتاج: معاناة الصحراويين عديمي الجنسية المقيمين في إسبانيا

تيش سيدي صحراوية تعيش في إسبانيا وولدت بعد انسحاب مدريد من الصحراء الغربية. تيش أصبحت بدون جنسية لأن السلطات الإسبانية ترفض منح الجنسية إلا لأولئك الصحراويين الذين ولدوا في فترة الاستعمار. © شاشة فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

النزاع الأخير الذي اندلع بين المغرب وإسبانيا بسبب وجود زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على الأراضي الإسبانية، سلط الضوء أكثر على أوضاع الصحراويين الذين يعيشون منذ سنوات في إسبانيا دون أن يتمكنوا من الحصول على الجنسية. فمعظمهم قد ولدوا في معسكرات اللاجئين في تندوف على الأراضي الجزائرية وبعد رحيل المستعمر الإسباني عن الصحراء الغربية وبالتالي لم يعد من الممكن لهم المطالبة بالجنسية ليظلوا محرومين من أية حقوق قانونية لأنهم بكل بساطة بدون جنسية. ريبورتاج أناييس غيرارد ونسيم بن معمر وسارة موريس.