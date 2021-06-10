الجالية الجزائرية بفرنسا تبدأ الإدلاء بأصواتها في الانتخابات التشريعية

أمام القنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي جنوبي العاصمة الفرنسية باريس. © شاشة فرانس24

من أمام القنصلية الجزائرية في مدينة كريتاي جنوب العاصمة الفرنسية باريس نقل عبد القادر درماس مبعوث فرانس24 لمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية أجواء الإقبال على التصويت من قبل الجالية المقيمة في فرنسا. وحتى منتصف نهار الخميس كان الإقبال ضعيفا للغاية وهو ما علله البعض بكون هذا اليوم يوم عمل في فرنسا وهو ما وقف حائلا أمام العديد من أفراد الجالية للقدوم للتصويت. وفيما يستمر التصويت بالخارج في الانتخابات التشريعية ثلاثة أيام فهناك توقعات بزيادة الإقبال قبل إغلاق مكاتب التصويت السبت القادم. ويذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.