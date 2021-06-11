ريبورتاج - الجزائريون المقيمون في فرنسا يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط دعوات للمقاطعة

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

توجهت أعداد من الجزائريين المقيمين في فرنسا بدءا من الخميس إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى السبت داخل البلاد. ويرى عدد من المقترعين أنه من الواجب الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم مهما كانت نتيجة الانتخابات. في الجانب المقابل، هناك من يمتنع عن التصويت في الاقتراع الذي يرفضه جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام. وستكون نسبة الإقبال الرهان الرئيسي في هذه الانتخابات الذي تجرى في خضم حراك شعبي يتجدد كل أسبوع.