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تونس: قيس سعيّد يلتقي قاصرا جردته الشرطة من ملابسه في ضواحي العاصمة ويدعو النيابة العمومية للتحرك

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس 24

نص: فرانس24 تابِع 4 دقائق

زار الرئيس التونسي قيس سعيّد منطقة سيدي حسين بضواحي العاصمة تونس والتقى القاصر الذي جردته الشرطة من كامل ملابسه قبل يومين، وعائلة الشاب الذي توفي في ظروف مسترابة في مركز أمني بنفس المنطقة. كما التقى سعيّد برئيس الحكومة هشام المشيشي داعيا النيابة العمومية للتحرك. وبرزت دعوات من نشطاء وسياسيين لتنظيم مظاهرة وسط العاصمة للتنديد بهذا الحادث الذي أثار ضجة في البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها فتحت تحقيقا إداريا في هذا الحادث وقامت بإيقاف المتورطين في الاعتداء على القاصر قبل عرضهم على القضاء.