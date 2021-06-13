بيان فرانس24 بشأن سحب الجزائر اعتماد مراسلي القناة في البلاد

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قناة فرانس24.
قناة فرانس24. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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فيديو: كوزيت إبراهيم
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قررت السلطات الجزائرية اليوم سحب اعتماد مراسلينا في البلاد. وفي ما يلي بيان فرانس24 بشأن هذا القرار:

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بلغنا في نهاية هذا اليوم أن السلطات الجزائرية قررت سحب اعتماد مراسلينا في البلاد، تستغرب قناة فرانس 24 عدم تلقيها أي تفسير لهذا القرار وتذكر بأن تغطيتها للأحداث في الجزائر تتم دائما بكل شفافية وبحرص شديد على الاستقلالية والنزاهة كما هو الحال في تغطيتها للأحداث عبر العالم.

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