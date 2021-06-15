الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر الانتخابات التشريعية ونسبة المشاركة الأدنى تاريخيا

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رجل مسن يجلس في محطة حافلات مغطاة بلافتات انتخابية لمرشحة "جبهة المستقبل" في العاصمة الجزائرية بتاريخ 11 حزيران/يونيو، عشية الانتخابات التشريعية المبكرة.

تصدر حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، رغم تراجع كبير في عدد المقاعد التي نالها في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة، وفق ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء.

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قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت.

وحل الحزب الرئيسي في البرلمان المنتهية ولايته، الأول مع 105 مقاعد من أصل 407 تلاه المستقلون مع 78 مقعدا. أما الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد حركة مجتمع السلم الذي كان أعلن تصدره النتائج، فحل ثالثا مع 64 مقعدا حسب ما أوضح الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

فرانس24/ أ ف ب

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