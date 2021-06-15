تونس: الإفراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي

تم الثلاثاء الإفراج عن قطب الإعلام التونسي والمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية نبيل القروي الملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد، حسب ما أفاد محاميه. وكان القروي قد بدأ في الخامس من حزيران/يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.

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أفاد محامي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي، أن محكمة النقض أصدرت الثلاثاء قرارا بالإفراج عنه بعد توقيفه لأكثر من ستة اشهر.

وذكر المحامي نزيه الصويعي لوكالة الأنباء الفرنسية "قرر قاضي التعقيب (النقض) إطلاق سراح نبيل القروي"، عازيا القرار إلى تجاوز المدة القانونية للتوقيف.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن القروي غادر السجن المدني بالمرناقية مساء الثلاثاء وكان في استقباله عدد من نواب حزبه "قلب تونس" وأفراد من عائلته.

وأمضى القروي (57 عاما) في التوقيف أكثر من شهر قبل خوض الانتخابات الرئاسية في العام 2019، إذ يلاحقه القضاء منذ العام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.

وبعد الانتخابات أوقف مجددًا في كانون الثاني/يناير 2020 في القضية نفسها.

إضراب عن الطعام

وأعلن حزب "قلب تونس" أن القروي بدأ في الخامس من حزيران/يونيو إضرابا عن الطعام بسبب انقضاء أكثر من ستة أشهر على توقيفه ونقل إثر ذلك إلى المستشفى ثم أُعيد إلى السجن.

وينص القانون التونسي على أن مدة التوقيف الاحتياطي ستة أشهر، وإن تم تجاوزها فالقاضي يقدم تعليلا في ذلك وقرار التمديد قابل للاستئناف.

ويطالب حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان، القضاء التونسي بالإفراج عن القروي الموقوف في قضية على صلة بغسل أموال وتهرب ضريبي منذ كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأكد الحزب أن توقيف القروي يأتي في إطار "معركة سياسية".

وللتذكير، أسس القروي قناة "نسمة" التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد في العام 2019.

يخوض حزب "قلب تونس" و"النهضة" وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الصلاحيات.

وحل "قلب تونس" الليبرالي ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. ولكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، صار يشغل حاليا 29 مقعدا وهو متحالف مع حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية والقوة الأولى في البرلمان إذ تشغل 54 مقعدا.

فرانس24/ أ ف ب

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