تونس: المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تنتقد "الانتهاكات الخطيرة" للشرطة وسط مخاوف من "نسف مكاسب الثورة"

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رجال الشرطة التونسيون يغلقون طريقا بينما يحتج المتظاهرون على عنف الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، في 12 يونيو/حزيران 2021، وسط غضب من ممارسات الشرطة.

انتقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس الاثنين بشدة "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام" للشرطة في هذا البلد المغاربي، مشيرة إلى أن هذا الوضع يكشف "استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي". وأعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوف من "نسف مكاسب الثورة". فيما أكدت وزارة الداخلية أن هذه "الانتهاكات فردية، وليست سياسة ممنهجة" لها.

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أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس الاثنين عن قلقها إزاء انتهاكات جسيمة للشرطة التونسية هذا العام، بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ست ليالٍ ضد عنف الشرطة.

وقالت المفوضية في بيان "تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام عن استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي".

وتوفي يوم الثلاثاء شاب في السيجومي بعد اعتقاله من قبل الشرطة. وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

توقيف أفراد من الشرطة

وأثار مقطع مصور، يظهر شرطيا يسحل شابا بعد أن نزع كل ثيابه صدمة وغضبا واسعا في البلاد، وفجر احتجاجات بضاحية السيجومي المهمشة. وتثير الواقعة الشكوك حول مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة في تونس بعد ثورة 2011.

وتم توقيف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة، وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الحادث غير مقبول وصادم، لكن ناشطين قالوا إن "الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

"انتهاكات فردية"

وتقول وزارة الداخلية: "إن الانتهاكات فردية ولا تمثل سياسة ممنهجة للوزارة" التي بدأت خططا للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011 التي أنهت 23 عاما من الحكم الشمولي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويقول نشطاء حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب، يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.

وخلال احتجاجات اجتماعية في يناير/كانون الثاني هذا العام، اعتقلت قوات الأمن حوالي ألفي شخص أغلبهم من القصر. وقالت منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحيانا.

فرانس24/ أ ف ب

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