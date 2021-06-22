واشنطن تجري مفاوضات مع أطراف مهمة في ليبيا لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة

سيارات بالقرب من مبان نخرتها القذائف في مدينة بنغازي الساحلية شرق ليبيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد

تجري الولايات المتحدة الأمريكية محادثات مع بعض الأطراف المهمة في ليبيا بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل. وذكر ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا أن الولايات المتحدة لن تنتظر حتى العام المقبل لتحقيق "بعض التقدم" في هذا الملف.

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قال مبعوث واشنطن الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند للصحفيين الاثنين إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في البلاد بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

وقال المبعوث الخاص لليبيا إن جزءا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها.

وأضاف نورلاند قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الثاني بشأن ليبيا هذا الأسبوع "سيكون ذلك تطورا مهما للغاية ومؤثرا جدا لكننا لا نقترح الانتظار حتى العام المقبل في محاولة لتحقيق بعض التقدم". وتابع "هناك مفاوضات جارية مع بعض الأطراف المهمة تهدف إلى محاولة دفع بعض المرتزقة والمقاتلين الأجانب للرحيل".

وعانت ليبيا من الفوضى والعنف لمدة عقد منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بالزعيم الراحل آنذاك معمر القذافي، لكن الطرفين المتحاربين الرئيسيين وافقا هذا العام على تشكيل حكومة جديدة.

لكن رغم أنه ينظر لتشكيل حكومة موحدة والضغط من أجل إجراء انتخابات عامة في ديسمبر/كانون الأول على أنه أفضل أمل منذ سنوات للتوصل إلى حل سياسي مستدام، فلا تزال تلك العملية تواجه تحديات.

ولا تزال معظم الأراضي خاضعة لسيطرة جماعات محلية مسلحة، كما لم تسحب قوى أجنبية كبرى مقاتليها من خطوط القتال وفضلا عن ذلك، لا يزال هناك خلاف بين شخصيات كبرى بشأن إدارة موارد ليبيا الاقتصادية.

فرانس24/ رويترز

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