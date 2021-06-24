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تونس: اللجنة العلمية لمجابهة وباء فيروس كورونا تحذر من "تسونامي" في عدد الإصابات

صورة ملتقطة عن الشاشة، تظهر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس. © فرانس24.

يتابع البروفيسور أمان الله المسعودي إحصائيات ارتفاع نسق انتشار فيروس كورونا في تونس، حيث تضاعف المعدل الوطني للعدوى ليبلغ 203 حالات لكل 100 ألف ساكن. وفي السياق، حذر عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة وباء كوفيد-19 من "استمرار الارتفاع في عدد الإصابات وقال إن تونس تعيش 'تسونامي' كوفيد-19 وهو ما يهدد الأمن القومي والصحي للبلاد". ودعا الطبيب التونسي إلى منع كافة التجمعات مهما كان شكلها وإلى تسريع وتيرة عملية التطعيم.