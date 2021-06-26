ريبورتاج: الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس يتفاقم منذرا بكارثة في مستشفيات البلاد

المرضى المصابون بفيروس كورونا يفترشون أروقة المستشفيات في تونس حيث لا تكفي الأسرة لاستقبال العدد الهائل منهم. مستشفى في مدينة القيراون. © فرانس24

بات الوضع الوبائي في تونس كارثيا مع ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا والامتلاء شبه الكلي لأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالمرضى، فيما تعاني البلاد من نقص حاد في الأكسجين ووسائل استقبال المرضى بالمستشفيات وأقسام الطوارئ. يرصد هذا التقرير أوضاع المصابين بالفيروس في أروقة مستشفى ابن الجزار بمدينة القيروان حيث تتكدس أيضا جثث المتوفين، إضافة إلى حال المستشفيات في مناطق أخرى. تقرير ليليا بليز وحمدي تليلي ومحمد الخضيري