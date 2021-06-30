الجزائر: تبون يعين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء

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صورة من الأرشيف لوزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أثناء تحدثه في احتفال بالجزائر العاصمة، 4 تموز/ يوليو 2020.

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية الأربعاء أن الرئيس عبد المجيد تبون عين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا جديدا للوزراء بعد أسبوع من إطلاقه مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

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قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، تعيين وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيسا للوزراء خلفا لعبد العزيز جراد الذي قدم استقالة حكومته بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وزيرا أول، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

صعوبات اقتصادية

وتواجه الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ضغوطا مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي للمالية العامة، وهو ما تسبب في عجز تجاري متنام.

وتفاقمت الأزمة بسبب جائحة كوفيد-19، مما أجبر الحكومة على تأجيل العديد من المشروعات الاستثمارية في قطاعات مختلفة. ولم تنجح الدولة، البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، حتى الآن في تنويع موارد اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز برغم مساعي تطوير القطاعات الأخرى.

وقال الرئيس تبون، الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2019، مرارا إنه سينفذ إصلاحات سياسية واقتصادية، بعد الاحتجاجات الحاشدة المطالبة برحيل النخبة الحاكمة والتي أجبرت سلفه عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2009.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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