ليبيا: الأمم المتحدة تعلن فشل محادثات جنيف في التوصل لاتفاق يمهد لإجراء الانتخابات

صورة وزعتها الأمم المتحدة لاجتماع منتدى الحوار الليبي في جنيف، خلال عزف النشيد الوطني في افتتاح المنتدى في الأول من شباط/فبراير 2021.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل المحادثات التي ترعاها في جنيف بهدف التمهيد لإجراء انتخابات بالبلاد أواخر العام الجاري. ودعا ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المشاركة في الحوار إلى مواصلة التشاور فيما بينها سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق.

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بعد عدة أيام من الجلسات في جنيف، قال ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات التي ترعاها المنظمة والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في البلاد في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، فشلت في التوصل إلى اتفاق.

وصرح زينينجا في الجلسة الختامية "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل".

وأضاف "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".

فرانس24/ رويترز

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