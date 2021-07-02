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ما أبرز نقاط الخلاف خلال المحادثات الليبية في جنيف تمهيدا لإجراء الانتخابات؟

مراسلة فرانس24 في جنيف دينا أبي صعب © شاشة فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 4 دقائق

أوضح متحدث باسم الأمم المتحدة أن المحادثات التي تدعمها المنظمة الدولية بهدف تمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا ستنتهي على الأرجح الجمعة بإصدار بيان دون عقد مؤتمر صحفي. وأشار إلى أن "المناقشات كانت صعبة للغاية" لكن "السعي سيستمر حتى تحقيق توافق للمضي قدما لإيجاد الأساس الدستوري الذي يسمح للبلاد بإجراء الانتخابات". مراسلة فرانس24 في جنيف دينا أبي صعب تتحدث عن أبرز النقاط الخلافية خلال هذه المحادثات.