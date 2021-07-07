نحو 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا و119 وفاة خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد تسجله تونس

© أ ف ب

موظفو صحة تونسيون في ناد رياضي تم تحويله مركزا لعلاج مرضى كوفيد 19، في القيروان في الرابع من تموز/يوليو 2021

سجلت تونس رقما قياسيا جديدا بما يقارب 8 آلاف إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة المنقضية، وفق ما أعلنت السلطات. ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم للوقاية من الوباء، وتتجه السلطات لشراء 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة لتدارك هذه الأزمة الصحية الحادة.

إعلان اقرأ المزيد

في رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية منذ بدء الجائحة العام الماضي، سجلت تونس 7930 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية و119 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التونسية الثلاثاء.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألفا بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة. وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيق الحجر التام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتقول السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة. ولم تتمكن المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها السلطات من استيعاب المرضى وبلغت نسبة الإشغال 93%.

للمزيد: فيروس كورونا يغرق المستشفيات التونسية.. فما الحل؟

وأعلنت الحكومة التونسية الثلاثاء أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19 في البلاد.

وحتى الآن حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة.

وأمام هذه الموجة ومنذ نهاية تموز/حزيران الفائت أعلنت السلطات التونسية إغلاقا تاما في خمس ولايات من بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف ساكن وشهدت مستشفياتها اكتظاظا مع انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

والأسبوع الفائت، أطلقت نقابات ومنظمات مدنية على غرار "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ما وصفته "بنداء استغاثة دولي" وطالبت "بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لآلام ومأساة سكان الولاية المنكوبة وإيقاف نزيف الكارثة".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك