الجزائر: إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا وتبون يأمر بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية

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رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، الجزائر، 4 يوليو/تموز 2021

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري السبت إصابة رئيس الوزراء المعين مؤخرا أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا. سيدخل عبد الرحمن في حجر صحي لمدة سبعة أيام لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بعد. الرئيس عبد المجيد تبون، من جهته، فقد أمر الحكومة السبت بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات.

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أصيب رئيس الوزراء الجزائري المعين مؤخرا أيمن بن عبد الرحمن بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه التلفزيون الرسمي السبت.

وأضاف التلفزيون أن عبد الرحمن الذي شكل حكومته الجديدة الأربعاء، سيدخل في حجر صحي لمدة سبعة أيام لكنه سيواصل أداء مهام عمله عن بعد.

وذكر التلفزيون أن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الحكومة السبت بإعادة فرض إجراءات التباعد البدني في أنحاء البلاد ووضع الكمامات وتسريع حملة التطعيم لمواجهة تزايد حالات الإصابة بالعدوى. وسجلت الجزائر أكثر من 145 ألف إصابة بفيروس كورونا منها 3824 وفاة منذ بدء الجائحة.

فرانس24/ رويترز

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