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فيروس كورونا: ليبيا تغلق الحدود مع تونس أسبوعا بسبب "تفاقم الحالة الوبائية"

ليبيا تغلق حدودها مع تونس على خلفية الوضع الوبائي © فرانس24

نص: فرانس24 تابِع 4 دقائق

أفاد مراسل فرانس24 في طرابلس معاذ الخطيب بأن ليبيا أغلقت في منتصف ليل الجمعة المنافذ البرية والجوية مع تونس حيث علقت الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوع احترازيا، وذلك بسبب "تفاقم الحالة الوبائية" وانتشار النسخة المتحورة من فيروس كورونا على الأراضي التونسية. وأكدت حكومة الوحدة الليبية أنها ستتكفل بالليبيين العالقين في تونس عبر قنصليتها إلى حين عودتهم. كما قرر مجلس الوزراء الليبي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لما بعد عيد الأضحى وذلك عقب رصد ارتفاع غير مسبوق في الإصابات بالفيروس بنسبة 33 بالمئة. وأشار الخطيب إلى أن حملة التلقيح تسير ببطء شديد حيث أن عدد المطعمين بلغ 422 ألف شخص في ليبيا التي يقطنها نحو سبعة ملايين نسمة.