فيروس كورونا: فرنسا تدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء وستزودها بأكثر من مليون جرعة لقاح

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موظفو صحة تونسيون في ناد رياضي تم تحويله مركزا لعلاج مرضى كوفيد، في القيروان في الرابع من تموز/يوليو 2021

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء بأن باريس ستزود تونس التي تمر بوضع صحي دقيق بسبب جائحة فيروس كورونا بأكثر من مليون جرعة لقاح خلال الأسابيع المقبلة على أن تصل أول مساعدة فرنسية فورية تتمثل في 324 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر آلية كوفاكس. كما ستمنحها معدات صحية أساسية تتمثل في أجهزة إنتاج الأكسجين وأسرة إنعاش. وتزامنا مع ذلك أدرجت باريس تونس ضمن قائمتها الحمراء. وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت تونس في "وضع صعب" وعدد الوفيات فيها الأكثر ارتفاعا في أفريقيا والمنطقة العربية.

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن باريس ستزود تونس التي تجتاحها موجة وباء شديدة بأكثر من مليون جرعة لقاح في الأسابيع المقبلة.

وبالتزامن مع ذلك صرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال بأن فرنسا أدرجت تونس على قائمتها الحمراء "مما يعني أن من لم يتلق اللقاح لا يمكنه الذهاب إلى هناك أو العودة بدون سبب مقنع".

كما وعدت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"ايصال أول هبة فرنسية فورية تشمل 324 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا" عبر آلية كوفاكس، التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات، إضافة إلى "تزويدها بـ800 ألف جرعة لقاح إضافية في الأسابيع المقبلة"، بينها 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا و500 ألف جرعة من لقاح جونسون أحادي الجرعة.

ستزود فرنسا تونس كذلك بـ "اللوازم الصحية الأساسية، ولا سيما أجهزة إنتاج الأكسجين الطبي وأسرة الإنعاش"، بالإضافة إلى المعدات التي تم تسليمها بالفعل في 3 حزيران/يونيو، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد وعد الأحد نظيره التونسي عثمان الجرندي في اتصال هاتفي "بتعزيز مساعداته بشكل عاجل لدعم تونس في حملة التطعيم"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه.

فرانس24/ أ ف ب

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