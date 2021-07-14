فيروس كورونا: تونس تسجل أعلى معدل وفيات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية والجيش يقدم المساعدة لحملات التطعيم

أعلن رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس إيف سوتيران أن البلاد تسجل عدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وعلل ذلك بتفشي فيروس كورونا في كل أنحاء البلاد و"بانتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة بكثافة". وبدأت المساعدات الدولية والعربية تصل إلى البلاد، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات إيجابية على الحرب ضد الوباء التي تدخل الجيش التونسي فيها للمساعدة في عملية التطعيم.

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في ظل الوضع الصحي "الكارثي" الذي تمر به البلاد مع تسارع انتشار فيروس كورونا، تلقت تونس مساعدات عربية ودولية عاجلة، بما في ذلك مستشفى ميداني أرسلته قطر تم افتتاحه الثلاثاء ضمن حزمة مساعدات طبية وصلت الأسبوع الماضي. فيما تدخل الجيش التونسي للمساعدة في تسريع وتيرة حملات التطعيم.

وأرسلت مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة وتركيا هذا الأسبوع طائرات محملة بمساعدات طبية عاجلة ولقاحات.

كما تعهدت السعودية بإرسال مليون جرعة لقاح ومساعدات طبية أخرى. وقال المغرب إنه سيرسل وحدتي إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعي ومولدات أكسجين.

وقالت فرنسا إنها تعتزم إرسال مساعدات طبية ونحو مليون جرعة لقاح إلى تونس التي تواجه موجة عنيفة تتزامن مع أسوأ أزمة مالية في تاريخ البلاد التي توشك على الإفلاس. كما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال نصف مليون جرعة لقاح.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن تونس تسجل أعلى حصيلة للوفيات في أفريقيا والعالم العربي.

وأكد مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي أن المساعدات الدولية بدأت تصل إلى البلاد، ومن المتوقع أن تكون لها تداعيات إيجابية على الحرب ضد الوباء.

مداخلة مراسل فرانس24 في تونس 03:04

ملايين الجرعات

وتصل المساعدة الأخيرة إلى أكثر من 3.3 مليون جرعة لقاح تم التبرع بها لتونس، التي ما زالت حملة التطعيم بها أقل بكثير من أغلب البلدان.

وحتى الآن تم تطعيم نحو 750 ألف شخص فقط بشكل كامل من إجمالي 11.6 مليون نسمة.

وقالت امرأة تدعى ليلى وهي تصرخ خارج مستشفى الياسمينات في بنعروس "أمي في حالة حرجة.. الأكسجين غير متوفر.. الناس يموتون كليوم لهذا السبب".

وبدأت منظمات المجتمع المدني أيضا في حشد جهودها للمساعدة عبر جمع تبرعات وشراء معدات طبية.

وفي ضاحية الزهراء بالعاصمة تونس، أنشأ متطوعون مستشفى ميدانيا مجهزا بكل المعدات لتقديم الخدمات الطبية. وفي مدينة سوسة قام رجال أعمال بتقديم تبرعات مالية وشراء معدات لمستشفيات.

ولتحفيز التونسيين على التبرع، عرضت لاعبة التنس الشهيرة أنس جابر مضربها للبيع في مزاد علني بهدف المساهمة في جهود شراء آلات طبية وتوزيعها على المستشفيات في تونس.

فرانس24/ رويترز

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