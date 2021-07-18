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فيروس كورونا - تونس: مصادر طبية تقول إنها باتت مضطرة لانتقاء المرضى الذين لهم أولوية العلاج

قلق متزايد في تونس أمام تسارع انتشار متحورة دلتا لفيروس كورونا. 18 يوليو/تموز 2021. © صورة من التلفزيون

لا تزال تونس تواجه زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط نقص المعدات وضعف قدرات الاستقبال في المستشفيات وأزمة توفير الأكسجين. وفي السياق، قال موفد فرانس24 إلى تونس محمد فرحات "الوضع ما زال خطرا والسلطات تؤكد على أن الحل هو التلقيح. تم تحويل قصر المؤتمرات في العاصمة إلى مركز تطعيم يستقبل ما لا يقل عن ألفي شخص يوميا"، مضيفا "طبيبة أكدت لنا وجود نقص كبير في الأكسجين والمعدات الطبية.. هناك فزع وسط الطواقم الطبية التي تجد نفسها بين تحدي أن تبقي أحدا على قيد الحياة والتخلي عن الشخص الآخر".