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ريبورتاج: أزمة فيروس كورونا تطغى على أجواء عيد الأضحى في تونس

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

عادة ما تغص هذه الساحة بأضاحي العيد، لكن هذا العام هناك العشرات فقط. سيحتفل التونسيون كباقي المسلمين حول العالم بعيد الأضحى لكن البهجة لن تكون حاضرة في هذه الظروف الإستثنائية. فقد عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من عدم احترام البروتوكول الصحي خلال فترة العيد، وهو ما حذر منه بدورهم مسؤولون صحيون تونسيون. وتأمل السلطات في أن تكون الموجة الرابعة قد بلغت ذروتها، وسط مخاوف الطواقم الطبية من أن يتسبب العيد بإعادتهم إلى النقطة الصفر، بعد أسابيع مع المجهودات والتضحيات.