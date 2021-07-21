الرئيس التونسي يوكل الجيش إدارة أزمة فيروس كورونا غداة إقالة وزير الصحة

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كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء الجيش مهمة إدارة الأزمة الصحية في البلاد، غداة إقالة رئيس الوزراء ‬‬هشام مشيشي وزير الصحة فوزي المهدي، ووسط تفاقم أزمة جائحة فيروس كورونا مع تسجيل أكثر من 550 ألف إصابة ونحو 18 ألف حالة وفاة. ولم يحصل سوى 950 ألف تونسي على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة.

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء عن تكليف إدارة الصحة العسكرية مهمة تسيير الأزمة الصحية في البلاد، وسط تفاقم جائحة فيروس كورونا، في أحدث تصعيد على ما يبدو لمعركة الصلاحيات مع رئيس الحكومة‭‭ ‬‬هشام مشيشي.

وتصارع تونس للسيطرة على تزايد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد-19، في ظل امتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى، وإرهاق الأطباء ونفاد كميات الأكسجين في الكثير من المستشفيات.

بدورهم يشتكي التونسيون من سوء إدارة الأزمة وبطء حملة التطعيم.

ويأتي قرار سعيّد غداة إقالة مشيشي لوزير الصحة فوزي المهدي المقرب من الرئيس، ووصفه لقرارته بأنها "شعبوية وإجرامية" بعد أن دعا المهدي الشبان للتطعيم بشكل استثنائي الثلاثاء.

لكن الرئيس التونسي قال في تصريح لقناة العربية السعودية أثناء زيارة لمركز تطعيم بالعاصمة، إن تكدس الناس بذلك الشكل أمس الثلاثاء وراءه أهداف سياسية وهو أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية. مضيفا أن "إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد".

ووصلت إلى تونس مساعدات دولية من دول أوروبية وعربية كان ضمنها أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح، إلى جانب مستشفيات ميدانية وأسرة عناية فائقة لمساعدتها على مواجهة الأزمة، فيما لا تزال تتخبط في أسوأ أزمة مالية على الإطلاق وتوشك على الإفلاس.

وسجلت البلاد إصابة أكثر من 550 ألف شخص بفيروس كورونا، بينما اقترب إجمالي الوفيات من نحو 18 ألف شخص. في المقابل، لم يحصل سوى 950 ألف شخص على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة.

فرانس24/ رويترز

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