تونس تسدد دفعة بقيمة 506 ملايين دولار من ديونها الخارجية

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رجلان يجنيان طحالب بحرية في سبخة في شمال تونس في 27 أيار/مايو 2021

في ظل المخاوف من عدم قدرتها على السداد، أعلنت السلطات التونسية الجمعة تسديد دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية في الوقت الذي بدأت فيه محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في يوليو/ تموز و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/ آب.

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سددت تونس الجمعة دفعة بقيمة 506 ملايين دولار عن ديونها الخارجية، وفق ما أعلنت وزارة المالية، وهي أكبر دفعة هذا العام، لتبدد الشكوك بشأن احتمالية التخلف عن السداد.

وشرعت تونس، التي شهدت زيادة في أعباء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمئة في 2020 إلى جانب عجز مالي بلغ 11.4 بالمئة العام الماضي، في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.

وتقدر تونس مدفوعات ديونها المستحقة هذا العام عند 5.8 مليار دولار، منها 500 مليون دولار في يوليو/تموز و500 مليون دولار أخرى في أغسطس/ آب.

وأفاد مسؤولون إن تونس ستواصل سداد ديونها الخارجية. لكن اقتصاديين يحذرون من أن احتياطيات تونس من العملات الأجنبية ستتراجع بشكل كبير مع سداد الديون، مما يضر بقيمة العملة المحلية الدينار.

وتجدر الإشارة أن تونس تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب آثار أزمة كوفيد-19 في ظل انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في البلاد.

وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مايو/أيار إن التخلف عن سداد الديون السيادية في تونس، على الرغم من أنه مستبعد إلى حد كبير في الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف البنوك في البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

فرانس24/ رويترز

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