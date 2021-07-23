الجزائر تعلن فتح تحقيق حول عمليات تجسس تعرضت لها باستخدام برنامج "بيغاسوس"

أفاد بيان للنائب العام الجزائري الخميس أن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية أمرت بفتح تحقيق ابتدائي على خلفية احتمالية تعرض البلاد لعمليات تجسس طالت مواطنين ومسؤولين باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية عالمية. من جانبها، أعربت الخارجية الجزائرية عن "قلقها العميق" ونددت في بيان "بقيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".

إعلان اقرأ المزيد

أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الجزائرية الخميس بفتح تحقيق ابتدائي بعد كشف تقارير إعلامية عن وقوع عمليات تجسس تعرضت لها الجزائر باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي ، حسب ما أفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

وجاء في بيان النائب العام أن "نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي" كلفت به "مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية".

وأشار البيان إلى أن التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض".

وتابع بيان النائب العام أن "هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري" بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني" و"جنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات" وكذلك "جنحة انتهاك سرّية الاتّصالات".

وفي اليوم نفسه، أعربت الخارجية الجزائرية عن "قلقها العميق" ونددت في بيان "بقيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى بيغاسوس ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين".

الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "كل شيء عن الجزائر" (تي إس آه) الناطق بالفرنسية، إن تحقيقا لمنظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية، أظهر أن آلافا من أرقام الهواتف الجزائرية -يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار- قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج بيغاسوس الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عام 2019. وقد أثار هذا سخطا واسعا في الجزائر، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردا على ذلك، قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير.

"نسف مناخ الثقة"

وشدد بيان الخارجية الجزائرية على أن الجزائر "تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، معتبرا أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول".

وقال بيان الخارجية إن الجزائر، وبما أنها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات"، فإنها "تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني".

وخلص بيان الخارجية إلى أن "أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي".

تصعيد بسبب الصحراء الغربية

وتأتي هذه القضية في وقت بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب أدنى مستوياتها بسبب النزاع في الصحراء الغربية. وأعلنت الجزائر الأحد أنها استدعت سفيرها في الرباط "فورا للتشاور".

وبالنسبة إلى المغرب فإن السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين هو دعم الجزائر جبهة بوليساريو التي تطالب باستفتاء لتقرير المصير.

وكان المغرب رابع دولة عربية تستأنف علاقاتها مع إسرائيل أواخر العام الماضي بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وينص كذلك على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو. وقد أدى ذلك إلى تصعيد التوترات مع الجزائر التي نددت بـ"مناورات خارجية" هادفة إلى زعزعة الاستقرار.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك