بقاط بركاني محمد: الجزائر دخلت في الموجة الثالثة من وباء كورونا و"الحالة مقلقة"

عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة انتشار وباء كورونا في الجزائر بقاط بركاني محمد. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

أصبح الوضع الوبائي في الجزائر أكثر من مقلق وسط تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات فيروس كورونا وتزايد حالات الوفيات في الآونة الأخيرة. وقد انطلقت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير معدات الأوكسجين. وفي هذا الإطار، أشار عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة انتشار وباء كورونا بقاط بركاني محمد إلى أن الجزائر دخلت الموجة الثالثة من الفيروس والحالة مقلقة، لافتا إلى أن متحور دلتا تغلب على المتحورات الأخرى داخل البلاد.