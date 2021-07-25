شركتا‭ ‬طيران‭ ‬إسرائيليتان تدشنان أولى الرحلات المباشرة إلى مراكش في المغرب

© أ ف ب

تشرع شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال" و"إسرإير" بدءا من الأحد في تسيير أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مراكش في المغرب، حيث أشار مسؤولون إلى أن شركة "أركيا" ستباشر بدورها رحلاتها إلى المملكة في 4 أغسطس/آب المقبل. وستتولى الخطوط المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021.

إعلان اقرأ المزيد

بدأت شركتا الطيران الإسرائيليتان العال وإسرإير الأحد أولى الرحلات الجوية السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية. وذكر مسؤولون مغاربة أنه وإضافة إلى هاتين الشركتين، ستبدأ شركة ثالثة وهي "أركيا" رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس/آب المقبل.

وقالت المتحدثة باسم "يسرائير" تالي ليبوفيتش في وقت لاحق لوكالة الأنباء الفرنسية إن رحلة الشركة قد أقلعت من تل أبيب الساحلية إلى مراكش وعلى متنها مئة مسافر.

وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء في خطوة تهدف إلى جذب "38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021".

ويراهن المغرب على الإسرائيليين من أصول مغربية والذين يقدر عددهم بنحو مليون إسرائيلي. وتطمح المملكة إلى جلب 200 ألف إسرائيلي بحلول 2022.

وفي هذا الصدد، قال الزبير بوحود الباحث في القطاع السياحي "إن السياح الإسرائيليين كانوا دائما يأتون إلى المغرب، لكن عبر رحلات غير مباشرة، الفرق اليوم هو الربط المباشر الذي من شأنه تسريع عمليات السفر".

وتابع الباحث أن عوامل كالتلقيح ضد كوفيد-19 والتحكم في الوضع الوبائي ستحدد أعداد السياح بين البلدين. مضيفا أن الرحلات السياحية بين المغرب وإسرائيل تأجلت عدة مرات بسبب الوضع الوبائي.

كما قال مسؤولون إن الوضع الوبائي في المغرب شهد منحى تصاعديا منذ يونيو/حزيران بسبب "تخفيف الإجراءات الاحترازية". وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 حتى اليوم 575162.

واستأنف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية، فيما اعترفت واشنطن بـ"سيادة" المغرب على الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ 1976.

وكان المغرب قد أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وعقب إعادة العلاقات الدبلوماسية اتصل العاهل المغربي محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مطمئنا إياه أن موقفه من القضية الفلسطينية "ثابث ولا يتغير".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك